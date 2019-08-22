В Зеленоборском из магазина изъяли 185 килограммов просроченной мясной продукции

СЕГОДНЯ 12:58 2019-08-22T12:44:12+03:00

Торговцы не ставили на нее маркировку и нарушили условия хранения

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В магазине поселка Зеленоборского явно не ожидали проверки прокуратуры и Россельхознадзора, иначе бы не рискнули так обращаться с товаром, предназначенным для продажи. В итоге недобросовестные торговцы лишились 185 килограммов мясной продукции и заработали штраф в 150 тысяч рублей.

- В ходе проверки было выявлено несколько нарушений требований технических регламентов о безопасности пищевой продукции. В том числе в магазине продалось мясо с истекшим сроком годности, а в морозильных камерах были обнаружены свинина и тушки цыпленка, предназначенные для хранения в холодильнике при температуре от -2 до +2 градусов. Кроме того, сотрудники торговой точки не маркировали мясную продукцию, - рассказывают в прокуратуре Кандалакшского района.

Арбитражный суд Мурманской области, куда были направлено административное дело, решил оградить жителей Зеленоборского от сомнительного мяса – продукцию изъяли из оборота и уничтожили. А владельцу магазина придется заплатить штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU