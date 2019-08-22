2019-08-22T10:01:01+03:00
Происшествия

В Апатитах труп подкинули в бесхозную машину

На месте уже работает следственно-оперативная группа
Варвара РУСЛАНОВА
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Подоспевшие работники скорой помощи констатировали смерть найденного мужчины. Фото: vk.com/narodnoetvxПодоспевшие работники скорой помощи констатировали смерть найденного мужчины. Фото: vk.com/narodnoetvx
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Утро начинается не с кофе… По крайней мере, начало дня 22 августа в Апатитах точно не предвещало ничего хорошего.

- В бесхозном автомобиле во дворе дома №11 по улице Козлова было обнаружено тело неизвестного мужчины. Вероятно, его подкинули в заброшенную машину, - сообщает «Народное телевидение «Хибины».

Судя по фотографиям с места происшествия, красная легковушка уже давно забыта своим владельцам - машина буквально вросла в землю. А вот предположение о том, что погибший мужчина мог пролежать там довольно долго, очевидцы отвергают, мол, труп свежий. На место уже приехали правоохранительные органы, которым и предстоит разобраться во всех обстоятельствах случившегося.

- По факту обнаружения тела мужчины в Апатитах начата процессуальная проверка. На месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливается личность погибшего и обстоятельства смерти, - комментирует старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.

ИСТОЧНИК KP.RU

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