Лесной пожар под Ковдором тушили 12 человек и вертолет Ми-2

СЕГОДНЯ 09:37 2019-08-22T09:37:07+03:00

Около 20 часов мурманские и ковдорские десантники боролись с пожаром в Зашейковском лесничестве. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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Стихия не упускает возможности разгуляться. Как только на Кольский полуостров пришло кратковременное тепло, вспыхнула сначала тундра в Териберке, а потом и лес в Зашейковском лесничестве под Ковдором. Напомним, о пожаре стало известно во второй половине дня 21 августа, а на его тушение понадобилось порядка 20 часов.

- На данный момент локализован очаг возгорания на участке в 6,2 гектара. Около 10:00 ожидаем сообщение о ликвидации, - рассказал «КП» первый заместитель начальника Мурманской базы авиационной охраны лесов Александр Филиппов. – На пожаре работает 12 человек из Мурманского отделения и Ковдорской авиагруппы.

Огнеборцам пришлось нелегко: из-за плохой дороги они форсировали реку. А это время. Из-за этих трудностей им для подстраховки направили вертолет Ми-2.

Напомним, лесной пожар под Ковдором стал 24 за этот летний сезон.

ИСТОЧНИК KP.RU