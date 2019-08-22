Лесной пожар под Ковдором тушили 12 человек и вертолет Ми-2
Стихия не упускает возможности разгуляться. Как только на Кольский полуостров пришло кратковременное тепло, вспыхнула сначала тундра в Териберке, а потом и лес в Зашейковском лесничестве под Ковдором. Напомним, о пожаре стало известно во второй половине дня 21 августа, а на его тушение понадобилось порядка 20 часов.
- На данный момент локализован очаг возгорания на участке в 6,2 гектара. Около 10:00 ожидаем сообщение о ликвидации, - рассказал «КП» первый заместитель начальника Мурманской базы авиационной охраны лесов Александр Филиппов. – На пожаре работает 12 человек из Мурманского отделения и Ковдорской авиагруппы.
Огнеборцам пришлось нелегко: из-за плохой дороги они форсировали реку. А это время. Из-за этих трудностей им для подстраховки направили вертолет Ми-2.
Напомним, лесной пожар под Ковдором стал 24 за этот летний сезон.
ИСТОЧНИК KP.RU