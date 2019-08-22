Три ребенка из Мурманской области пострадали в аварии в Карелии

СЕГОДНЯ 09:07 2019-08-22T09:07:04+03:00

В машину, где ехали северяне 5, 8 и 16 лет, въехал отечественный автомобиль

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Госавтоинспекция Карелии разбирается в обстоятельствах аварии, в которой пострадали сразу пять человек. Трое из них - дети из Мурманской области.

Столкновение двух машин произошло около 15:30 21 августа в районе Пудожи, на 445 километре автодороги А-119 Вологда - Медвежьегорск.

- По предварительным данным, водитель автомобиля "Нива", выполняя поворот, не предоставил преимущество в движении Subaru, двигающемуся в прямом направлении. Машины столкнулись, - рассказали в УГИБДД по Республике Карелия. - Пострадали 5 человек: трое детей 5, 8 и 16 лет - пассажиры иномарки, и двое взрослых участников движения. Сведения о пострадавших уточняются, обстоятельства ДТП выясняются. На месте аварии временно было заблокировано движение транспорта, после ликвидации последствий его полностью восстановили.

Дети - жители Мурманской области. Иномарка, в которой они ехали, от удара легла на бок.

ИСТОЧНИК KP.RU