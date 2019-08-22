В Кандалакше выпал крупный град

СЕГОДНЯ 08:41 2019-08-22T08:41:54+03:00

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Август порадовал северян теплыми деньками, но сейчас они сходят на нет. На Кольский полуостров пришли грозы, а столбик термометра опускается все ниже.

21 августа в отдельных уголках региона, например, вблизи Мурманска, прошли сильные дожди. А жители Кандалакши заметили, что земля побелела - в городе 21 августа выпал крупный град. "Вот и зима наступила!" - вздохнули некоторые северяне. Но это не совсем так.

- Это исключительно летние осадки, характерные как раз для теплой погоды, не имеющие со снегом ничего общего, - сообщает паблик "Погода в Мурманске".

Впрочем, снег этим летом на полуострове шел и не раз. Белые мухи летали в Хибинах и Ловозерских тундрах.

Погода, как и вчера, сохранится в Мурманской области.

- 22 августа наш регион будет находиться под влиянием малоградиентного поля, в первую половину дня воздух успеет прогреться до +13+18°, а со второй половины дня на севере области ожидается поворот ветра к северным румбам, местами пройдут дожди с грозами и температура воздуха начнет постепенно понижаться. 23 августа преобладающая температура воздуха в дневные часы составит +10+17°, - рассказали в заполярном гидрометцентре.

ИСТОЧНИК KP.RU