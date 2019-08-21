Под Ковдором в Зашейковском лесничестве горит лес

СЕГОДНЯ 16:41 2019-08-21T16:41:36+03:00

Сейчас под Ковдором горят три гектара. Фото: архив "КП"

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Тепло немного отступило от Мурманской области, на полуострове идут дожди. Вот только пожароопасный сезон сохраняется.

В эти часы очередной пожар пожирает лес в 30 километрах юго-восточнее от Ковдора. Возгорание случилось на территории Зашейковского лесничества. Оно раскинулось на 681462 гектаров и заходит на территории Ковдорского и Кольского районов, Апатитов, Кандалакши и Полярных Зорь.

Сейчас горят почти три гектара леса. Для борьбы с огнем отряжают группу лесохраны численностью до 10 человек.

Всего за холодное и дождливое лето леса в Мурманской области горели 23 раза. Северянам запретили в лесу жарить шашлыки, заправлять машины, курить, разводить костры. Был введен ряд ограничений, чтобы не допустить новых очагов.

Напомним, на днях водители тушили пожар под Североморском-3, где неизвестные подожгли мусор. А тундру под Териберкой спасали четыре часа.

ИСТОЧНИК KP.RU