Под Ковдором в Зашейковском лесничестве горит лес
Тепло немного отступило от Мурманской области, на полуострове идут дожди. Вот только пожароопасный сезон сохраняется.
В эти часы очередной пожар пожирает лес в 30 километрах юго-восточнее от Ковдора. Возгорание случилось на территории Зашейковского лесничества. Оно раскинулось на 681462 гектаров и заходит на территории Ковдорского и Кольского районов, Апатитов, Кандалакши и Полярных Зорь.
Сейчас горят почти три гектара леса. Для борьбы с огнем отряжают группу лесохраны численностью до 10 человек.
Всего за холодное и дождливое лето леса в Мурманской области горели 23 раза. Северянам запретили в лесу жарить шашлыки, заправлять машины, курить, разводить костры. Был введен ряд ограничений, чтобы не допустить новых очагов.
Напомним, на днях водители тушили пожар под Североморском-3, где неизвестные подожгли мусор. А тундру под Териберкой спасали четыре часа.
ИСТОЧНИК KP.RU