За шубой! Новая коллекция

СЕГОДНЯ 15:55 2019-08-21T15:55:59+03:00

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С 4 по 8 сентября в выставочном павильоне «МурманЭКСПО» - Новоторжская ярмарка. Это крупный российский производитель и большая выставка-продажа натуральных шуб. Для вас – шубы из мутона, овчины премиум, нутрии, стриженой нутрии, лисицы, каракуля и норки. НОВИНКИ во всем: новые модели шуб, новые цвета, новые фасоны. Размеры шуб: 42 – 60.

Цены выгодные:

Мутон, нутрия – от 15 до 55 тыс. руб.

Каракуль – от 59 тыс. руб.

Норка – от 79 до 290 тыс. руб.

Все шубы соответствуют ГОСТам. Гарантия – до 2-х лет. Рассрочка, кредит.*

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За шубой на Новоторжскую ярмарку!

4 -8 сентября 2019, ср. – вс., с 10.00 до 20.00

Выставочный павильон «МурманЭКСПО» Мурманск, Кольский пр-т, 51

www.shubu.ru

8 (800) 222 63 92 (звонок бесплатный) * Рассрочка. Кредит. ООО «РусфинансБанк»

лиц. ЦБ РФ №1792 от 13.02.2013

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ИСТОЧНИК KP.RU