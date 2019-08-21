За шубой! Новая коллекция
С 4 по 8 сентября в выставочном павильоне «МурманЭКСПО» - Новоторжская ярмарка. Это крупный российский производитель и большая выставка-продажа натуральных шуб. Для вас – шубы из мутона, овчины премиум, нутрии, стриженой нутрии, лисицы, каракуля и норки. НОВИНКИ во всем: новые модели шуб, новые цвета, новые фасоны. Размеры шуб: 42 – 60.
Цены выгодные:
Мутон, нутрия – от 15 до 55 тыс. руб.
Каракуль – от 59 тыс. руб.
Норка – от 79 до 290 тыс. руб.
Все шубы соответствуют ГОСТам. Гарантия – до 2-х лет. Рассрочка, кредит.*
.
За шубой на Новоторжскую ярмарку!
4 -8 сентября 2019, ср. – вс., с 10.00 до 20.00
Выставочный павильон «МурманЭКСПО» Мурманск, Кольский пр-т, 51
8 (800) 222 63 92 (звонок бесплатный) * Рассрочка. Кредит. ООО «РусфинансБанк»
лиц. ЦБ РФ №1792 от 13.02.2013
.
ИСТОЧНИК KP.RU