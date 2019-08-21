В Кандалакше откроется отделение гемодиализа

СЕГОДНЯ 16:14 2019-08-21T15:48:35+03:00

Открытие отделения состоится уже в октябре 2019 года. Фото: из архива Михаила Павлова.

Жителям города больше не придется ездить на долгую процедуру в Апатиты и Полярные Зори

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Кандалакшская ЦРБ порадует северян долгожданным диализным отделением уже в октябре этого года. Событие без сомнений очень важно для живущих здесь северян.

Если говорить простым языком, гемодиализ назначают больным почечной недостаточностью. Такая медицинская процедура проводится несколько раз в неделю и длится не один час. Чтобы получить эту услугу, большинству наших земляков, страдающих заболеванием, приходится по несколько раз в неделю ездить в Апатиты или Полярные Зори. Людям с тяжелым расстройством переносить длинный путь до другого города, мягко говоря, не просто. К счастью, теперь северяне смогут лечиться в Кандалакше, в современном отделении с качественным оборудованием.

- Диализный центр будет открыт «Дальневосточной медицинской компанией» на базе ЦРБ в рамках плана дополнительных мер правительства Мурманской области «100 шагов», - пояснил глава Кандалакши и Кандалакшского района Михаил Павлов.

Стоит отметить, что в будущем районный город также ждет создание отделения химиотерапии.

ИСТОЧНИК KP.RU