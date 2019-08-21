Администрация Апатитов поблагодарила волгоградских полицейских за спасение 16-летней северянки

СЕГОДНЯ 15:47 2019-08-21T15:57:53+03:00

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Поиски 16-летней Светы Сорочинской из Апатитов в хуторе Раздоры шли пять дней. В них участвовало почти 350 человек! Это были полицейские Михайловского, Новоаннинского, Фроловского районов, кинологи со служебно-розыскными собаками, казаки, волонтеры, представителей районной администрации и общественности.

Напомним, девочка просто вышла на пять минут в туалет на улицу. А потом просто пропала.

Обнаружили ее у озера не так далеко от дома. За пять дней и холодных ночей она изрядно продрогла, устала и проголодалась. Но была живой и невредимой. Местные радовались за Свету, как за родную дочь!

А жители Мурманской области поблагодарили всех искавших за то, что не бросили северянку в беде.

- На имя начальника ГУ МВД России по Волгоградской области генерал-лейтенанта полиции Александра Кравченко из администрации город Апатиты области поступила благодарность и признательность сотрудникам волгоградской полиции, принимавшим участие в поисках без вести пропавшей в Михайловском районе Светланы Сорочинской, - рассказали в полиции региона.

В письме были такие сроки: "Благодарим Вас за нелегкий самоотверженный труд, высокий профессионализм, неравнодушие, за умение оперативно принимать необходимые решения в нестандартных ситуациях, за чуткость и сострадание, проявленные при розыске ребенка", - за подписью главы администрации города Апатиты Николая Бовы.

ИСТОЧНИК KP.RU