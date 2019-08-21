2019-08-21T16:04:43+03:00
Спорт

Мурманчанка Валентина Гунина вошла в состав женской сборной страны по шахматам

Ближайшие соревнования для команды - чемпионат Европы - пройдут в Батуми
Ника СВЕТЛОВА
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Участницы сборной России: Ольга Гиря, Александра Горячкина и Валентина Гунина. Фото: Российская федерация шахматУчастницы сборной России: Ольга Гиря, Александра Горячкина и Валентина Гунина. Фото: Российская федерация шахмат
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Имя Валентины Гуниной хорошо знакомо многим северянам. Ведь как не гордиться землячкой, которая достойно представляет Мурманскую область на разных соревнования по шахматам? Шутка ли - первая в мире трехкратная чемпионка Европы!

Также за плечами мурманчанки тройное чемпионство России, она стала чемпионкой Европы и мира по блицу, трехкратной победительницей Шахматной олимпиады, чемпионкой мира в командном составе 2017 года в Ханты-Мансийске. Перечислять достижения можно долго!

Сейчас Валентина Гунина вошла в состав сборной страны, которая поедет на европейский соревнования в Бутуми. Они пройдут с 23 октября по 3 ноября. Также в сборную вошли Александра Горячкина, Екатерина Лагно, Алина Кашлинская и Ольга Гиря.

- Надеемся, что наш слегка обновленный состав позволит нам бороться на чемпионате Европы за медали самого высокого достоинства. Основными конкурентами для нас уже традиционно будут являться сборная Украины и Грузии, медалисты последней шахматной Олимпиады. К тому же грузинки опять, как и на Олимпиаде, выступают на своем поле, что делает эту команду вдвойне опасной, - пояснил старший тренер женской сборной Сергей Рублевский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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