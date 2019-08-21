2019-08-21T14:01:12+03:00
Происшествия

В мурманском алкошопе мужчина переломал северянину ребра

Дебоширу грозит до трех лет колонии
Наталья ЛОБАНОВА
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В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 112 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести).В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 112 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести).Фото: Олег ЗОЛОТО
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Темным вечером понедельника, 19 августа, произошел неприятный инцидент в одном из кафе-магазинов Первомайского района. Прибывшим по сигналу на место преступления сотрудникам мурманской Росгвардии удалось выяснить, что случилось в кафе.

- Между двумя незнакомыми людьми возникла словесная перепалка, в ходе которой 30-летний молодой человек не на шутку разозлился и стал яростно избивать 52-летнего мужчину. После чего злоумышленник быстро скрылся с места преступления, - рассказывает «КП» пресс-секретарь Росгвардии по Мурманской области Павел Харченко.

Сотрудники вневедомственной охраны незамедлительно вызвали для северянина скорую помощь, которая доставила его в больницу. Там у пострадавшего диагностировали множественные переломы ребер.

Разыскивая преступника, росгвардейцы нашли его в соседнем дворе. Его задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства и выяснили, что житель Заполярья уже был не раз судим.

Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 112 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести). Ему грозит до трех лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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