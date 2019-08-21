В мурманском алкошопе мужчина переломал северянину ребра

СЕГОДНЯ 14:43 2019-08-21T14:01:12+03:00

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Темным вечером понедельника, 19 августа, произошел неприятный инцидент в одном из кафе-магазинов Первомайского района. Прибывшим по сигналу на место преступления сотрудникам мурманской Росгвардии удалось выяснить, что случилось в кафе.

- Между двумя незнакомыми людьми возникла словесная перепалка, в ходе которой 30-летний молодой человек не на шутку разозлился и стал яростно избивать 52-летнего мужчину. После чего злоумышленник быстро скрылся с места преступления, - рассказывает «КП» пресс-секретарь Росгвардии по Мурманской области Павел Харченко.

Сотрудники вневедомственной охраны незамедлительно вызвали для северянина скорую помощь, которая доставила его в больницу. Там у пострадавшего диагностировали множественные переломы ребер.

Разыскивая преступника, росгвардейцы нашли его в соседнем дворе. Его задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства и выяснили, что житель Заполярья уже был не раз судим.

Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 112 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести). Ему грозит до трех лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU