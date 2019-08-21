2019-08-21T13:42:51+03:00
Общество

В Мурманск из Италии пришел новый буксир «Рим-Москва»

Судно будет помогать в утилизации атомных подводных лодок в Сайда-Губе
Елена ЧУМАКОВА
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Буксир легко преодолел путь из Италии в Мурманск. Фото: Сергей ЕгоровБуксир легко преодолел путь из Италии в Мурманск. Фото: Сергей Егоров
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Заложенному и построенному на верфи Cantieri Navale Vittoria в жаркой Италии буксиру «Рим-Москва» суждено трудиться в арктическом регионе России. Судно уже прибыло в порт приписки Мурманск и в ближайшее время приступит к службе.

- Длина буксира составляет 35 метров, его ширина 10 метров, а осадка 4,5 метра. «Рим-Москва» оснащен двумя двигателями, мощностью по 2000 кВт каждый. Судно способно выполнять работы при температуре до минус 10 градусов, а при нахождении на отстое в порту зимой в помещениях, используемых экипажем, рабочая температура может поддерживаться при забортной до минус 34 градусов, - сообщает РосРАО.

«Рим-Москва обошелся России в 8,5 миллионов рублей. Буксиру предстоит работать вместе с док-понтоном «Итарус» в Сайда-Губе и помогать утилизировать атомные подводные лодки, а также перевозить груза в Островной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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