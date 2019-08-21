2019-08-21T13:13:47+03:00
Происшествия

В Мурманске волонтеры и полиция ищут водителя, который сбил на пешеходном переходе щенка

Крошка Томирис приходит в себя после аварии под опекой волонтеров
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
Тоимрис после аварии нужно дорогостоящее лечение. Фото: Группа волонтеров Лизы ТитовойТоимрис после аварии нужно дорогостоящее лечение. Фото: Группа волонтеров Лизы Титовой
Изменить размер текста:

Визг тормозов и люди, провожающие взглядом уезжающую светлую иномарку и уползающего в сторону щенка. Именно такие события разворачивались около 17:40 10 августа на пешеходном переходе у торгового центра «Северное Нагорное».

- Водитель бежевого Renault Logan сбил щенка и скрылся с места ДТП. Собаку удалось отыскать. Животное получило серьезные травмы, и теперь находится на попечении волонтеров. Ему требуется дорогостоящее лечение, - говорит руководитель «Группы волонтеров Лизы Титовой» Елизавета Титова.

Выжившую в аварии малышку зоозащитники окрестили Томирис, а водителя теперь ищут не только волонтеры, но и правоохранительные органы. Госавтоинспекция намерена привлечь автомобилиста за то, что тот покинул место ДТП, а вот у полиции к нему более серьезные претензии – статья 245 Уголовного кодекса РФ «Жестокое обращение с животными».

- Мы просим откликнуться свидетелей аварии, в том числе автомобилистов, на запись видеорегистратора которых попало это ДТП. Очевидцев могут звонить мне по телефону 8-911-060-91-41, - обращается к мурманчанам Елизавета Титова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Мурманской области пытался изнасиловать 16-летнюю девушку в Сочи
Мурманчанка Валентина Гунина вошла в состав женской сборной страны по шахматам
Под Ковдором в Зашейковском лесничестве горит лес
В Кандалакше откроется отделение гемодиализа
За шубой! Новая коллекция
Администрация Апатитов поблагодарила волгоградских полицейских за спасение 16-летней северянки
В Баренцевом море дайверы плавали в компании с гренландской полярной акулой
В мурманском алкошопе мужчина переломал северянину ребра
В Мурманск из Италии пришел новый буксир «Рим-Москва»
Пенсионерам Мурманской области старше 80 лет больше не придется платить за капремонт
На Рогозере в Мурманске разрушается плотина
Погибшего на руднике в Кировске машиниста затянуло в шнек бетоновода
Из-за учений в Мурманск не придет норвежский круизный лайнер
В Мурманске иномарка сбила 16-летнюю девушку
Житель Никеля вымогал деньги у незнакомки, а после пытался сбежать из-под стражи
Брата-близнеца мурманского «Рыбака» нашли в Калининграде
Смертельный обгон: Под Апатитами столкнулись Acura и Nissan
Мама шестилетнего мальчика из Гаджиево: "От врача услышали самое страшное слово - шизофрения"
Под Апатитами водитель сбил ласку
В Мурманской области на 449 автобусах и маршрутках появились наклейки «Я соблюдаю ПДД»
Участки для выборов губернатора Мурманской области откроются на 148 судах
Водитель в Апатитах сбил двух пешеходов