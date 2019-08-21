В Мурманске волонтеры и полиция ищут водителя, который сбил на пешеходном переходе щенка

СЕГОДНЯ 13:51 2019-08-21T13:13:47+03:00

Крошка Томирис приходит в себя после аварии под опекой волонтеров

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Визг тормозов и люди, провожающие взглядом уезжающую светлую иномарку и уползающего в сторону щенка. Именно такие события разворачивались около 17:40 10 августа на пешеходном переходе у торгового центра «Северное Нагорное».

- Водитель бежевого Renault Logan сбил щенка и скрылся с места ДТП. Собаку удалось отыскать. Животное получило серьезные травмы, и теперь находится на попечении волонтеров. Ему требуется дорогостоящее лечение, - говорит руководитель «Группы волонтеров Лизы Титовой» Елизавета Титова.

Выжившую в аварии малышку зоозащитники окрестили Томирис, а водителя теперь ищут не только волонтеры, но и правоохранительные органы. Госавтоинспекция намерена привлечь автомобилиста за то, что тот покинул место ДТП, а вот у полиции к нему более серьезные претензии – статья 245 Уголовного кодекса РФ «Жестокое обращение с животными».

- Мы просим откликнуться свидетелей аварии, в том числе автомобилистов, на запись видеорегистратора которых попало это ДТП. Очевидцев могут звонить мне по телефону 8-911-060-91-41, - обращается к мурманчанам Елизавета Титова.

ИСТОЧНИК KP.RU