2019-08-21T12:45:15+03:00
Недвижимость

Пенсионерам Мурманской области старше 80 лет больше не придется платить за капремонт

Благодаря новым поправкам, пожилые северяне смогут не беспокоиться о выплатах
Наталья ЛОБАНОВА
Поделиться:
Квитанции вообще не будут приходить пожилым одиноким пенсионерам. Фото: Кирилл Кухмарь/ТАССКвитанции вообще не будут приходить пожилым одиноким пенсионерам. Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Изменить размер текста:

Собственникам жилья, достигшим возраста 80 лет, будут полностью компенсировать затраты по оплате капитального ремонта. Проект постановления реализуют до 1 сентября.

Сейчас при расчете ежемесячной оплаты учитывается площадь квартиры. Стандарт жилплощади составляет для одного собственника 40 квадратных метров, для двух – 48, а для трех – 51. Таким образом, иногда расходы по платежке получаются меньше, чем человек заплатил. После вступления в силу поправок одиноко проживающим неработающим пенсионерам старше 80 лет будут возмещать всю сумму полностью.

- Проблема компенсации расходов за капремонт часто звучит на встречах с жителями. Эта социальная мера станет лишь первым этапом. Я думаю, что не имеет смысла направлять квитанции льготной категории граждан. Зачем пожилым людям сначала платить, а потом ждать компенсацию. Данный вопрос мы также проработаем совместно с Минстроем России, - отметил врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис. В Мурманской области такой мерой соцподдержки смогут воспользоваться около 5 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Мурманской области пытался изнасиловать 16-летнюю девушку в Сочи
Мурманчанка Валентина Гунина вошла в состав женской сборной страны по шахматам
Под Ковдором в Зашейковском лесничестве горит лес
В Кандалакше откроется отделение гемодиализа
За шубой! Новая коллекция
Администрация Апатитов поблагодарила волгоградских полицейских за спасение 16-летней северянки
В Баренцевом море дайверы плавали в компании с гренландской полярной акулой
В мурманском алкошопе мужчина переломал северянину ребра
В Мурманск из Италии пришел новый буксир «Рим-Москва»
В Мурманске волонтеры и полиция ищут водителя, который сбил на пешеходном переходе щенка
На Рогозере в Мурманске разрушается плотина
Погибшего на руднике в Кировске машиниста затянуло в шнек бетоновода
Из-за учений в Мурманск не придет норвежский круизный лайнер
В Мурманске иномарка сбила 16-летнюю девушку
Житель Никеля вымогал деньги у незнакомки, а после пытался сбежать из-под стражи
Брата-близнеца мурманского «Рыбака» нашли в Калининграде
Смертельный обгон: Под Апатитами столкнулись Acura и Nissan
Мама шестилетнего мальчика из Гаджиево: "От врача услышали самое страшное слово - шизофрения"
Под Апатитами водитель сбил ласку
В Мурманской области на 449 автобусах и маршрутках появились наклейки «Я соблюдаю ПДД»
Участки для выборов губернатора Мурманской области откроются на 148 судах
Водитель в Апатитах сбил двух пешеходов