Пенсионерам Мурманской области старше 80 лет больше не придется платить за капремонт

СЕГОДНЯ 13:17 2019-08-21T12:45:15+03:00

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Собственникам жилья, достигшим возраста 80 лет, будут полностью компенсировать затраты по оплате капитального ремонта. Проект постановления реализуют до 1 сентября.

Сейчас при расчете ежемесячной оплаты учитывается площадь квартиры. Стандарт жилплощади составляет для одного собственника 40 квадратных метров, для двух – 48, а для трех – 51. Таким образом, иногда расходы по платежке получаются меньше, чем человек заплатил. После вступления в силу поправок одиноко проживающим неработающим пенсионерам старше 80 лет будут возмещать всю сумму полностью.

- Проблема компенсации расходов за капремонт часто звучит на встречах с жителями. Эта социальная мера станет лишь первым этапом. Я думаю, что не имеет смысла направлять квитанции льготной категории граждан. Зачем пожилым людям сначала платить, а потом ждать компенсацию. Данный вопрос мы также проработаем совместно с Минстроем России, - отметил врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис. В Мурманской области такой мерой соцподдержки смогут воспользоваться около 5 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU