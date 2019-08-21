Погибшего на руднике в Кировске машиниста затянуло в шнек бетоновода

СЕГОДНЯ 12:08 2019-08-21T12:08:48+03:00

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Страшную смерть принял 36-летний машинист подземной самоходной машины рано утром 20 августа. Напомним, несчастный случай произошел в шахте рудника в Кировске. Теперь в обстоятельствах этой трагедии разбираются следователи.

- Установлено, что машинист подземной самоходной машины, находясь в одной из горных выработок рудника, стал чистить шнек приемного бункера бетоновода, расположенного в задней части техники. В какой-то момент мужчину стало затягивать в шнек его подвижными частями, - описывает несчастный случай старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.

Трудно представить какой ужас в тот момент испытывал кировчанин, понимая, что помощи ждать неоткуда и это конец. Его правую руку механизм деформировал, а кости грудной клетки и лица переломал. Травмы оказались несовместимыми с жизнью.

- Процессуальная проверка проводится по факту соблюдения требований техники безопасности. Сейчас следователи изучают все регламенты и документы и выясняют, стала ли трагедия следствием собственной неосторожности машиниста, - отмечают в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU