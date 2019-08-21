Житель Никеля вымогал деньги у незнакомки, а после пытался сбежать из-под стражи

СЕГОДНЯ 10:44 2019-08-21T10:12:08+03:00

Подозреваемый сбежал из изолятор, но через два часа его вернули обратно. Фото: Владимир ДЕМЧЕНКО

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Жительница тихого приграничного поселка, сев за руль своей «ласточки» октябрьским вечером никак не ожидала, что станет жертвой преступника. История произошла год назад. Никельчанин, будучи пьяным, разгуливал по улицам поселка. Решив быстрым способом пополнить свой кошелек, он подошел к припаркованному рядом автомобилю, в котором сидела женщина. Резко открыв дверь машины, грабитель потребовал отдать ему 500 рублей. Получив отказ, северянин несколько раз ударил незнакомку в голову, а затем быстро скрылся во дворах, испугавшись прохожего.

- Деньги злоумышленник не забрал, но зато повредил магнитолу, рычаг поворотника и другие приборы в салоне автомобиля. После инцидента мужчина продолжил свою прогулку, но вскоре поскандалил с таксистом, чем и привлек внимание полиции, которая его уже искала, - рассказала "КП" Валентина Матрусенко , старший помощник прокурора Печенгского района.

Мужчину задержали и отправили в изолятор временного содержания. Оттуда он и сбежал во время ежедневной прогулки, перепрыгнув через забор. Через два часа полицейские его поймали и вернули в СИЗО. К слову, ранее житель Никеля был уже неоднократно судим.

За покушение на грабеж (часть 2 статьи 161 УК РФ), умышленное повреждение чужого имущества (часть 1 статьи 167 УК РФ) и побег из-под стражи (часть 1 статьи 313 УК РФ) Печенгский районный суд отправил никельчанина на четыре года в колонию строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU