Брата-близнеца мурманского «Рыбака» нашли в Калининграде

СЕГОДНЯ 10:12 2019-08-21T10:46:05+03:00

Два брата-близнеца из Мурманска и Калининграда вряд ли когда-нибудь встретятся. Фото: Елена МОЛОДЦОВА

Возможно, братьев больше, но где живут остальные пока неизвестно

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Конечно, далеко не все дорогие нашему сердцу памятники оригинальны и единственны в своем роде. Например, тот же «Ленин» есть практически в каждом городе, как и улица, проспект или площадь, названые в честь вождя мирового пролетариата. А год назад в Великом Устюге поселил младший брат знаменитого мурманского «Кота Семена».

Теперь вот внимательные пользователи социальных сетей нашли на просторах матушки-России и брата-близнеца «Рыбака», который уже не одно десятилетие живет у входа в Мурманский морской рыбопромышленный колледж имени И.И. Месяцева. Точная копия заполярного памятника стоит у входа в Калининградский морской рыбный порт.

- Именно эта скульптура рыбака, если верить выпуску киножурнала «Наш край» за 1961 год, когда-то стоял во дворе Дворца культуры рыбаков, а потом переместился к входу в рыбный порт, - сообщает группа «Государственный архив Калининградской области».

Правда, кто из двух близнецов появился на свет и где, неизвестно. Поскольку мурманская «средняя мореходка» распахнула свои двери в 1932 году и является старейшим учебным заведением страны в рыбной отрасли. А вот сразу ли у его входа появился «Рыбак» в компании двух якорей, прислоненных к стене здания, неизвестно.

Возможно, два брата «Рыбака» далеко не единственные в стране и где-то стоит еще одна точная копия мурманской скульптуры.

ИСТОЧНИК KP.RU