Мама шестилетнего мальчика из Гаджиево: "От врача услышали самое страшное слово - шизофрения"

СЕГОДНЯ 09:16 2019-08-21T08:59:39+03:00

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Диме Барабанову из Гаджиево шесть лет. По развитию он отстает от сверстников, хотя сначала все было хорошо.

Мальчик родился чуть раньше срока, но вовремя стал переворачивать и агукать, развивался нормально.

- Хотя эмоционально я никогда не ощущала от него полноценной отдачи – он не любил смотреть в глаза, не цеплялся в меня ручонками, когда я его обнимала, не просил, что ему нужно, хотя бы жестами, не откликался на свое имя, не махал ручкой «пока-пока…» После прививки АКДС в год с небольшим положение усугубилось – Димочка разучился стоять, хотя до этого довольно неплохо держался самостоятельно на двух ножках, и он замолчал, - рассказывает мама мальчика Дарья Шашина.

Чем старше становился ребенок, тем меньше шел на контакт: не смотрел в глаза, не реагировал на речь.

- Летом 2016 года мы отправились в город Обнинск. К тому моменту у Димы уже была младшая почти годовалая сестра, на фоне которой был еще более заметен контраст между нормотипичным ребенком и ребенком с особенностями. В этом городе нам удалось попасть на прием к очень хорошему неврологу с нестандартным подходом к лечению. Самое страшное слово, услышанное от нее - «шизофрения», которая может развиться в будущем, если не предпринимать попыток расшевелить ребенка, - продолжает Дарья.

Дима стал проходить лечение, и прогресс уже есть. Если продолжить заниматься ребенком, он сможет влиться в общество. В начале лета юный северянин прошел курс в Санкт-Петербурге. Второй назначили на февраль, и за него надо будет заплатить 196 тысяч рублей. Семье Димы нужна помощь, ведь самим им сложно оплачивать регулярное лечение. Узнать, как помочь, можно в группе фонда "Наше будущее".

ИСТОЧНИК KP.RU