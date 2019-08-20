Водитель в Апатитах сбил двух пешеходов

СЕГОДНЯ 16:57 2019-08-20T16:57:59+03:00

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В темных сумерках 19 августа дорогу между домами №1 и №2 на площади Геологов в Апатитах спокойно переходили парень и девушка. Шли они по «зебре», но необходимого для хорошей видимости освещения на улице не было. Столкновение произошло после того, как водитель автомобиля решил очень резво перескочить «лежачего полицейского». Виновник событий оказался трезвым, а северяне не получили серьезных травм и повреждений.

- ДТП с пешеходами не было, - сообщила «КП» инспектор по пропаганде УГИБДД по Мурманской области Ирина Башмакова. – Водитель не предоставил преимущество в движении пешеходам, за что был привлечен к административной ответственности.

Тем не менее, авария попала в объектив публичной камеры видеонаблюдения фирмы «Релант». А сама «зебра» оказалась не счастливой для пешеходов. Напомним, что подобная ситуация случилась в июле, когда на этой же «зебре» водитель Mitsubishi въехал в группу людей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/727038" frameborder="0"></iframe> В Апатитах сбили пешеходов.Автор: фирма «Релант»! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU