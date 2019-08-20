В Мурманской области на 449 автобусах и маршрутках появились наклейки «Я соблюдаю ПДД»

СЕГОДНЯ 17:59 2019-08-20T17:01:27+03:00

Такие наклейки теперь можно увидеть и в заполярных городах. Фото: СеверПост

А на портал «Наш Север» автомобилисты могут жаловаться на ямы на дорогах

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Внимательные мурманчане уже давно приметили, что на всем общественном транспорте обеих российских столиц красуются симпатичные наклейки «Я соблюдаю ПДД! Не согласен? Звони!». Что ж дошли полезные стикеры и до Кольского полуострова.

- По результатам совещания с перевозчиками и Госавтоинспекцией был определен формат наклейки, рекомендованной для размещения на кузовах транспортных средств. В итоге они появились на 449 автобусах, троллейбусах и маршрутках 19 автотранспортных предприятий, - отметила первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко. – Таким образом сегодня любой житель Заполярья может отреагировать и сообщить о нарушении правил дорожного движения по номерам телефонов, указанных на наклейках.

А вот на набившие оскомину выбоины на дорогах северяне могут пожаловаться через портал «Наш Север», на котором 1 августа заработала отдельная вкладка. К слову, туда уже поступило 223 обращения от недовольных автомобилистов. Разумеется, в большинстве сообщений речь шла о ямах в Мурманске, но также в них фигурировали Апатиты, Североморск, Мончегорск, Кировск и Заполярный.

ИСТОЧНИК KP.RU