2019-08-21T08:47:18+03:00
Происшествия

Под Апатитами водитель сбил ласку

Автолюбитель не стал останавливаться и просто уехал с места
Ника СВЕТЛОВА
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Зверек выжил после аварии, но получил серьезные травмы. Фото: vk.com/this_is_apatityЗверек выжил после аварии, но получил серьезные травмы. Фото: vk.com/this_is_apatity
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Избежать аварии с животными сложно даже очень опытным водителям. Под колеса попадают лоси, резко выбегающие на дорогу, лисы, зайцы, собаки. А под Апатитами неизвестный водитель сбил ласку.

- 17 августа в районе 14 часов по дороге из старых Апатитов к хлебозаводу какой-то водитель сбил зверушку на скорости и даже не затормозил. Дай бог тебе здоровья, - пишет анонимный автор в группе "Типичные Апатиты".

Как рассказали в Лапландском заповеднике, в Мурманской области живет сибирская ласка.

- Несмотря на свою кровожадность, ласка очень полезна. Лучше нее на полевок и мышей никто не умеет охотиться. Истребляя в огромных количествах мышевидных грызунов, она оказывает тем самым большую услугу сельскому хозяйству, - уточнили в заповеднике.

К слову, за сбитую ласку полагается штраф, правда, небольшой - 200 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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