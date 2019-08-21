Под Апатитами водитель сбил ласку
Избежать аварии с животными сложно даже очень опытным водителям. Под колеса попадают лоси, резко выбегающие на дорогу, лисы, зайцы, собаки. А под Апатитами неизвестный водитель сбил ласку.
- 17 августа в районе 14 часов по дороге из старых Апатитов к хлебозаводу какой-то водитель сбил зверушку на скорости и даже не затормозил. Дай бог тебе здоровья, - пишет анонимный автор в группе "Типичные Апатиты".
Как рассказали в Лапландском заповеднике, в Мурманской области живет сибирская ласка.
- Несмотря на свою кровожадность, ласка очень полезна. Лучше нее на полевок и мышей никто не умеет охотиться. Истребляя в огромных количествах мышевидных грызунов, она оказывает тем самым большую услугу сельскому хозяйству, - уточнили в заповеднике.
К слову, за сбитую ласку полагается штраф, правда, небольшой - 200 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU