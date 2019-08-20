2019-08-20T15:45:58+03:00
Дом. Семья

У ворота приюта для животных в Мурманске бросили пуделя и старого спаниеля

Зоозащитники предполагают, что их хозяйка умерла, а ее наследникам питомцы оказались не нужны
Елена МОЛОДЦОВА
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В глазах 15-летнего Кузи читается вселенская боль от человеческого предательства. Фото: Приют для бездомных животных МурманскаВ глазах 15-летнего Кузи читается вселенская боль от человеческого предательства. Фото: Приют для бездомных животных Мурманска
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Одним просто стыдно смотреть в глаза собакам, которых нашли волонтеры привязанными к забору у приюта для бездомных животных Мурманска, другие видят в них вселенскую боль и не могут пройти мимо. Ясно одно, что мужчине, который приехал на машине к стенам обители нуждающихся в помощи четвероногих друзей и высадил своих мохнатых пассажиров, был равнодушен к их дальнейшей судьбе. Главное – чтобы не смерть.

- 18 августа я столкнулась с очередным человеческим предательством. В 11:14 камера наружного наблюдения зафиксировала, как к приюту подъехала большой автомобиль. Из нее вышел мужчина 40-48 лет, огляделся вокруг, осмотрел ворота, а затем вывел двух собачек из машины и привязал их в кустах около ворот, «заботливо» налив им воды и положив пару мешков с кормом, а у более молодой собаки оставил ее ветпаспорт, - описывает события руководитель приюта для бездомных животных Мурманска Оксана Анчишкина.

Как выяснили зоозащитники, пуделю – шесть лет, а его другу спаниелю по кличке Кузя – 15. Волонтеры почти не сомневаются, что хозяйка собак умерла, а наследникам такой «багаж» в придачу к квартире оказался не нужен. Вот они и устроили их судьбу. Оксана Львовна просит всех, кто может поучаствовать физически и материально, звонить ей по телефону 8-921-271-93-93.

ИСТОЧНИК KP.RU

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