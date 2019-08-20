В Кировск с рабочей поездкой приедет Дмитрий Козак

СЕГОДНЯ 16:09 2019-08-20T15:46:45+03:00

Последний раз Дмитрий Козак был в Заполярье в конце июня. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В эту пятницу, 23 августа, Кировск с рабочей поездкой посетит заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак. Напомним, что последний раз вице-премьер наносил визит Мурманской области совсем недавно, в июне этого года.

- В программе запланирована презентация массового взрыва на борту карьера Коашвинский, отгрузка двухмиллиардной тонны апатит-нефелиновой руды и открытие Ледового Дворца в Кировске. Помимо этого, чиновник встретится с врио губернатора Мурманской области Андреем Чибисом, - рассказывают в пресс-службе правительства Мурманской области.

Именно в Кировске уже не первый месяц ждали приезда большого гостя. Но не Дмитрия Козака, а самого Владимира Путина. По рассказам кировчан, город последнее время старательно готовился к приезду главы государства – здесь дом покрасят, там дорогу подлатают...

ИСТОЧНИК KP.RU