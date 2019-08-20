Корабли Северного флота вернулись в родную гавань после кругосветного плавания

СЕГОДНЯ 15:14 2019-08-20T16:31:16+03:00

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Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» прибыл в родную гавань после продолжительного путешествия по мировому океану. Военные провели вдали от дома 175 суток. Менее, чем за полгода они проплыли более 40 тысяч морских миль, посетив порты семи стран: Джибути (восточная Африка), Китая, Шри-Ланки, Кубы, Эквадора, Тринидад и Тобаго в Карибском море, Кабо-Верде. Северные корабли бороздили воды всех четырех океанов, два раза пересекали экватор, заходили в Панамский и Суэцкий каналы.

- Такое длительное морское путешествие позволило североморцам расширить свои горизонты и применить практические знания на деле. Поход также стал отличной проверкой для нашего новоиспечённого морского транспорта: фрегата «Адмирала Горшкова» и судна «Эльбрус», которые первый раз отправлялись в столь дальнее плавание, - отметил командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев, поздравляя экипажи кораблей с возвращением в родную гавань.

Совершив трансатлантический рейс, ведущий фрегат вместе с тыловым судном «Эльбрус» и спасательным буксиром «Николай Чикер» также смогли принять участие в Главном военно-морском параде на Кронштадтском рейде и в межфлотском учении «Океанский щит – 2019».

ИСТОЧНИК KP.RU