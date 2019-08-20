В Мурманской области появится мобильное приложение-афиша, через которое можно будет купить билеты
Культура станет современнее! Именно об этом просил нового заместителя председателя комитета по культуре Мурманской области Евгения Гомана врио губернатора Заполярья Андрей Чибис, по пока тот еще не вошел окончательно в состав регионального правительства, а некоторые изменения уже есть. В частности создан ресурсный центр творческих инициатив.
- В нем ведется работа по реализации четырех проектов: «Поезд молодежной культуры», «Дом художника. История Ельк», «Дом художника. Екатерина Новикова: «Странники в ночи» и «Поэзия со вкусом», - отмечает первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко. - Кроме того, разработан и уже функционирует в режиме интерактивной афиши календарь культурных событий Заполярья. На сайте регионального комитета по культуре размещена информация о 210 мероприятиях, которые проходят на территории Кольского полуострова. Данный ресурс постоянно обновляется.
По словам Оксаны Николаевны, также в будущем планируется усовершенствовать работу интерактивной афиши и создать мобильное приложение с возможностью приобретения через него билетов на мероприятия в режиме онлайн.
ИСТОЧНИК KP.RU