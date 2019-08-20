2019-08-20T14:51:57+03:00
Общество

В Мурманской области появится мобильное приложение-афиша, через которое можно будет купить билеты

Уже сейчас на сайте комитета по культуре можно найти календарь предстоящих событий
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
Единый календарь событий Мурманской области расскажет о всех мероприятиях в регионе. Фото: Комитет по культуре Мурманской областиЕдиный календарь событий Мурманской области расскажет о всех мероприятиях в регионе. Фото: Комитет по культуре Мурманской области
Изменить размер текста:

Культура станет современнее! Именно об этом просил нового заместителя председателя комитета по культуре Мурманской области Евгения Гомана врио губернатора Заполярья Андрей Чибис, по пока тот еще не вошел окончательно в состав регионального правительства, а некоторые изменения уже есть. В частности создан ресурсный центр творческих инициатив.

- В нем ведется работа по реализации четырех проектов: «Поезд молодежной культуры», «Дом художника. История Ельк», «Дом художника. Екатерина Новикова: «Странники в ночи» и «Поэзия со вкусом», - отмечает первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко. - Кроме того, разработан и уже функционирует в режиме интерактивной афиши календарь культурных событий Заполярья. На сайте регионального комитета по культуре размещена информация о 210 мероприятиях, которые проходят на территории Кольского полуострова. Данный ресурс постоянно обновляется.

По словам Оксаны Николаевны, также в будущем планируется усовершенствовать работу интерактивной афиши и создать мобильное приложение с возможностью приобретения через него билетов на мероприятия в режиме онлайн.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Мурманской области на 449 автобусах и маршрутках появились наклейки «Я соблюдаю ПДД»
Участки для выборов губернатора Мурманской области откроются на 148 судах
Водитель в Апатитах сбил двух пешеходов
У ворота приюта для животных в Мурманске бросили пуделя и старого спаниеля
В Кировск с рабочей поездкой приедет Дмитрий Козак
В Мурманске иномарка, сдавая назад, сбила 11-летнюю велосипедистку
Пираты потребовали для похищенного из Мурманска моряка удобную одежду и средство от малярии
Корабли Северного флота вернулись в родную гавань после кругосветного плавания
Ковдорчанина, который помог знакомому выбросить труп в озеро, оштрафовали на 120 тысяч рублей
Подробности несчастного случая в Кировске: погибший – машинист подземной самоходной машины
В Мурманске на благотворительном празднике для бездомных животных собрали 7850 рублей
Первый самолет поднимется в небо над Ковдором уже в конце года
Пожарные из Умбы подарили жизнь новым деревьям
В аэропорту «Мурманск» медведь повадился выходить на взлетную полосу
В пяти городах Мурманской области появятся представительства госжилинспекции
В Кировске на руднике погиб 36-летний сотрудник
25-летний мурманчанин из-за бедности пришел грабить магазин, но увидел пустую кассу
Мурманская область вошла в число регионов, где реже всего болеют аллергическим ринитом
Карельский Хатико: Зоозащитники ищут мурманчан, которые потеряли в Сясьстрое собаку
Тундру в Териберке потушили за четыре часа
Города Мурманской области поборются за гранты на 5 миллиардов рублей
В Мурманске за лето было только десять теплых дней