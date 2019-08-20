В Мурманской области появится мобильное приложение-афиша, через которое можно будет купить билеты

СЕГОДНЯ 14:51 2019-08-20T14:51:57+03:00

Уже сейчас на сайте комитета по культуре можно найти календарь предстоящих событий

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Культура станет современнее! Именно об этом просил нового заместителя председателя комитета по культуре Мурманской области Евгения Гомана врио губернатора Заполярья Андрей Чибис, по пока тот еще не вошел окончательно в состав регионального правительства, а некоторые изменения уже есть. В частности создан ресурсный центр творческих инициатив.

- В нем ведется работа по реализации четырех проектов: «Поезд молодежной культуры», «Дом художника. История Ельк», «Дом художника. Екатерина Новикова: «Странники в ночи» и «Поэзия со вкусом», - отмечает первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко. - Кроме того, разработан и уже функционирует в режиме интерактивной афиши календарь культурных событий Заполярья. На сайте регионального комитета по культуре размещена информация о 210 мероприятиях, которые проходят на территории Кольского полуострова. Данный ресурс постоянно обновляется.

По словам Оксаны Николаевны, также в будущем планируется усовершенствовать работу интерактивной афиши и создать мобильное приложение с возможностью приобретения через него билетов на мероприятия в режиме онлайн.

ИСТОЧНИК KP.RU