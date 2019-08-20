Ковдорчанин, который помог знакомому выбросить труп в озеро, оштрафовали на 120 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:19 2019-08-20T14:19:47+03:00

Изменить размер текста: A A

А почему бы и не помочь хорошему человеку, раз просит. Так решил житель Ковдора и помимо немаленького штрафа заработал еще и судимость за заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления (статья 316 УК РФ).

- В октябре 2017 года в Ковдоре был убит 46-летний мужчина. Преступник, чтобы скрыть следы содеянного, попросил знакомого ему помочь. Тот согласился. Вдвоем они вынесли тело из подвала одного из домов города и погрузили в микроавтобус, на котором и отвезли труп к озеру, - рассказывает старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.

Машина остановилась у водоема, что между автодорогой Ковдор – Пиренга и поселком Слюда. Тело погибшего перенесли в резиновую лодку, на которой убийца отошел на середину озера, привязал к ногам своей жертвы камень и выкинул труп за борт. Вернувшись на берег, он сжег и одежду, и лодку. Правда, следователи все равно нашли и убийцу, и его знакомого, который помог вывезти останки.

- Мужчина признал свою вину еще в ходе предварительного следствия. Суд оштрафовал его на 120 тысяч рублей, - отмечают в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU