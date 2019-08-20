Подробности несчастного случая в Кировске: погибший – машинист подземной самоходной машины

СЕГОДНЯ 13:48 2019-08-20T13:48:13+03:00

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На месте утренней трагедии, которая произошла на руднике в Кировске, продолжают работать следователи. Напомним, там погиб 36-летний сотрудник. О несчастном случае на предприятии пока известно крайне мало.

- В 5:10 20 августа диспетчеру предприятия поступило сообщение о том, что машинист подземной самоходной машины Spreymec MF, предназначенной для крепления бетонной смесью сводов горных выработок, получил травмы, несовместимые с жизнью. Обстоятельства произошедшего выясняются, - сообщили «КП» в пресс-службе АО «Апатит».

Вместе с представителями следственного комитета Мурманской области в причинах произошедшей утром трагедии также разбираются представители служб надзора и безопасности. Узнать, почему рабочий погиб, важно еще и для того, чтобы в будущем обезопасить его коллег и не допустить повторения этой страшной ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU