В Мурманске на благотворительном празднике для бездомных животных собрали 7850 рублей

СЕГОДНЯ 13:41 2019-08-20T12:41:52+03:00

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В эти выходные отмечался День бездомных животных добрых дел. Северяне и зоозащитники по всей Мурманской области ознаменовали его добрыми делами. Так, в столице Заполярья состоялся благотворительный праздник для бездомных животных, гости которого могли весело провести время, поучаствовав в разнообразных играх, мастер-классах и благотворительной ярмарке, а заодно и помочь четвероногим друзьям, которые волею судьбы остались без хозяев.

- Мероприятие прошло на ура! Народу было очень много: наверное, человек пятьдесят гостей. Волонтеры собрали 1650 рублей на банковскую карту и 6200 целковых наличными. Также принесли корма нашим подопечным, - рассказывает Елизавета Титова, руководитель «Группа волонтеров Лизы Титовой».

Северяне не поскупились отдать свои деньги на светлое будущее братьев наших меньших. Еще бы! Ведь на празднике гостей очаровывали сразу два мокроносых: пес Вайт Елизаветы Титовой и собака Топочка из приюта для бездомных животных Мурманска, которая как раз сейчас ищет дом и заботливых хозяев. Все желающие могли не только приласкать четвероногих друзей, но и сделать с ними фото на память.

ИСТОЧНИК KP.RU