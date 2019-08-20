Пожарные из Умбы подарили жизнь новым деревьям

СЕГОДНЯ 12:38 2019-08-20T12:38:03+03:00

Деревья зазеленели у строящейся пожарной части в Умбе. Фото: Управления гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности по Мурманской области.

Всего было высажено десять растений

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Спасатели решили немного помочь природе, озеленив свою территорию. В теплый летний день работники 62-й пожарной части по охране поселка Умба Кандалакшского филиала ГПС Мурманской области посадили ели у нового строящегося пожарного депо.

- В акции участвовало десять пожарных. Каждый из них посадил по деревцу, - отмечает Елена Степанская, сотрудница пресс-службы Управления гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности по Мурманской области.

Она также пояснила, что здание новоиспеченного пожарного депо уже построено, поэтому работы на месте не будут мешать елям расти.

- Все коммуникации уже подведены, сейчас ведутся отделочные работы и благоустройство территории. Деревья высадили рядом с башней, где будут тренироваться спортсмены, - говорит представитель пресс-службы.

Мероприятие проводилось в рамках акции «100 деревьев к 100-летию», приуроченного к юбилею образования пожарной охраны на Мурмане.

ИСТОЧНИК KP.RU