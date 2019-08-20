Первый самолет поднимется в небо над Ковдором уже в конце года

СЕГОДНЯ 13:08 2019-08-20T12:16:44+03:00

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Еще полгода назад слова главы Ковдорского района Сергея Сомова о том, что он собирается возродить в городе старый аэродром, казались, по меньшей мере, фантастикой. Но глаза бояться, а руки делают. В конце года с взлетно-посадочной полосы в Ковдоре поднимется первый самолет.

- Нашелся инвестор, который решил сделать из нашего старого аэродрома частную взлетно-посадочную полосу. Именно так она будет выглядеть на первоначальном этапе. Он уже обратился в муниципалитет с просьбой заключить договор на аренду земли, - рассказывает «КП» Сергей Сомов.

Пока бизнесмен планирует, восстановить старую взлетку в грунтовом варианте. В перспективе здесь должны появиться ангар для самолета, мини-гостиница для прилетающих, чтобы при необходимости им не надо было ехать в город, чтобы найти ночлег, и место для заправки Ан-2.

- Планируется, что уже в конце этого года самолет сделает свой первый торжественный полет над нашим районом. А дальше, если все сложится, он сможет возить туристов и на Поной, и на полуостров Средний, и в Варзугу с Умбой, и совершать обзорные экскурсии по области. Благо, Кольский полуостров оборудован в том или виде достаточным количеством взлетно-посадочных полос, которые подходят для частной авиации, - отмечает Сергей Борисович. – И, естественно, эта авиация будет не только туристов. Это возможность поработать и с авиалесоохраны, и с санавиацией.

ИСТОЧНИК KP.RU