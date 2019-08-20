2019-08-20T13:01:58+03:00
Происшествия

В Кировске на руднике погиб 36-летний сотрудник

На месте работает следственно-оперативная группа
Варвара РУСЛАНОВА
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Несчастный случай произошел на руднике. Фото: ml2rconsultancy.comНесчастный случай произошел на руднике. Фото: ml2rconsultancy.com
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Каждый из нас, начиная свой рабочий день, помимо трудовых планов строит и более приятные на вечер, который проведет в кругу семьи. И уж точно никто не предполагает, что не вернется с очередной смены домой. Увы, именно такая беда пришла в семью сотрудника рудника в Кировске.

- ЧП произошло в 08:30 20 августа. Сотрудник рудника, 1983 года рождения погиб, на рабочем месте, - сообщает источник «КП».

В следственном комитете по Мурманской области подтвердили, что произошел несчастный случай. На месте работает следственно-оперативная группа. Начата процессуальная проверка.

Напомним, последний раз трагический случай произошел в мае на шахте в Никеле. Тогда при производстве работ по замеру горной выработки 25-летнего маркшейдера затянуло в осевшую породу выпускной дучки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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