В Кировске на руднике погиб 36-летний сотрудник
Каждый из нас, начиная свой рабочий день, помимо трудовых планов строит и более приятные на вечер, который проведет в кругу семьи. И уж точно никто не предполагает, что не вернется с очередной смены домой. Увы, именно такая беда пришла в семью сотрудника рудника в Кировске.
- ЧП произошло в 08:30 20 августа. Сотрудник рудника, 1983 года рождения погиб, на рабочем месте, - сообщает источник «КП».
В следственном комитете по Мурманской области подтвердили, что произошел несчастный случай. На месте работает следственно-оперативная группа. Начата процессуальная проверка.
Напомним, последний раз трагический случай произошел в мае на шахте в Никеле. Тогда при производстве работ по замеру горной выработки 25-летнего маркшейдера затянуло в осевшую породу выпускной дучки.
ИСТОЧНИК KP.RU