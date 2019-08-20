2019-08-20T10:14:09+03:00
Общество

В пяти городах Мурманской области появятся представительства госжилинспекции

Планируется, что это поможет своевременно реагировать на нарушения в сфере ЖКХ
Елена МОЛОДЦОВА
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Госжилинспекция идет к вам! Фото: nord-news.ruГосжилинспекция идет к вам! Фото: nord-news.ru
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Контроль и еще раз контроль! Другого выхода навести порядок в жилищно-коммунальном хозяйстве Заполярья в региональном правительстве не видят. Напомним, на оперативном совещании врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис заявил о том, что приятно решение об аннулировании лицензии управляющей компании «Севжилсервис» и это должно стать уроком для остальных. А тем временем, контроль за их деятельностью только усилится.

- В регионе создан и уже работает механизм по контролю за содержанием территорий муниципалитетов. Напомним, речь идет о штабе по наведению порядка в ЖКХ, организованного весной. За это время было проведено больше 20 выездных заседаний, - отмечает первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко. – Также сейчас завершается работа по созданию единой службы контроля и надзора в сфере ЖКХ. На базе региональной государственной жилищной инспекции будет создано пять представительств в Кандалакше, Апатитах, Заполярном, Оленегорске и ЗАТО Александровск.

Предполагается, что инспекторы, работающие, что называется, «на земле», будут проводить проверки, принимать решения, составлять акты и своевременно реагировать на нарушения в жилищно-коммунальной сфере. К слову, по-прежнему на все вопросы северян готовы ответить на «горячей линии» по проблемам ЖКХ, которая заработала в Заполярье с 1 августа, по многоканальному телефону 8-800-250-78-25 (звонок бесплатный).

ИСТОЧНИК KP.RU

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