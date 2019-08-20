Карельский Хатико: Зоозащитники ищут мурманчан, которые потеряли в Сясьстрое собаку

СЕГОДНЯ 10:01 2019-08-20T09:46:38+03:00

Несмотря на голод, пес не подпускает к себе людей, а принесенный корм ест с большой неохотой. Фото: Александра Архипчук-Пушкарева

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История этого рыжего пса, который сегодня больше напоминает обтянутый кожей скелет, очень похожа на историю знаменитого мурманского кота Семена. С той лишь разницей, что Карельскому Хатико – так уже окрестили собаку в соцсетях – вряд ли хватит сил, чтобы добраться до родного дома.

- На остановке междугороднего транспорта в Сясьстрое бегает изможденный кобель. К людям не подходит вообще. Как рассказал местный житель, приехавший накормить беднягу, собака потерялась вначале лета. Хозяева – люди на машине с мурманскими номерами – искали его несколько часов, но уехали ни с чем. Теперь пес встречает проезжающие мимо машины и ждет родных людей, - написала в группе «Подслушано в Мончегорске» Александра Архипчук-Пушкарева.

Северянка надеется, что хозяева узнают своего любимца и откликнутся. Тем более, что девушка вместе с семьей на днях будет возвращаться из Санкт-Петербурга в родной Мончегорск и готова привезти пса его владельцам. Если собака так истощала за лето, то предстоящую зиму она вряд ли переживет.

ИСТОЧНИК KP.RU