Карельский Хатико: Зоозащитники ищут мурманчан, которые потеряли в Сясьстрое собаку
История этого рыжего пса, который сегодня больше напоминает обтянутый кожей скелет, очень похожа на историю знаменитого мурманского кота Семена. С той лишь разницей, что Карельскому Хатико – так уже окрестили собаку в соцсетях – вряд ли хватит сил, чтобы добраться до родного дома.
- На остановке междугороднего транспорта в Сясьстрое бегает изможденный кобель. К людям не подходит вообще. Как рассказал местный житель, приехавший накормить беднягу, собака потерялась вначале лета. Хозяева – люди на машине с мурманскими номерами – искали его несколько часов, но уехали ни с чем. Теперь пес встречает проезжающие мимо машины и ждет родных людей, - написала в группе «Подслушано в Мончегорске» Александра Архипчук-Пушкарева.
Северянка надеется, что хозяева узнают своего любимца и откликнутся. Тем более, что девушка вместе с семьей на днях будет возвращаться из Санкт-Петербурга в родной Мончегорск и готова привезти пса его владельцам. Если собака так истощала за лето, то предстоящую зиму она вряд ли переживет.
ИСТОЧНИК KP.RU