2019-08-20T09:51:09+03:00
Происшествия

25-летний мурманчанин из-за бедности пришел грабить магазин, но увидел пустую кассу

Преступника задержали благодаря камере видеонаблюдения
Есения ДОБРОНРАВОВА
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У незадачливого грабителя нашли пневматический пистолет.У незадачливого грабителя нашли пневматический пистолет.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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25-летний житель Мурманска попал в непростую ситуацию: срочно нужны были деньги, но взять их было неоткуда. Поэтому молодой человек взял пневматический пистолет и пошел грабить магазин.

Его выбор пал на небольшую торговую точку на улице Ломоносова, где продают продукты. Парень зашел внутрь, направил пистолет на 50-летнего хозяина магазинчика и стал требовать открыть кассу.

- Владелец магазина показал пустую кассу и объяснил, что наличные деньги на данный момент отсутствуют. Ничего не похитив, нападавший ушел, - сообщили подробности в УМВД по Мурманской области.

При этом грабитель даже не подумал закрыть свое лицо. И его записала камера видеонаблюдения, установленная в торговой точке. Не удивительно, что парня задержали быстро по горячим следам. Уже в участке выяснилось, что молодой человек нигде не работает и ранее не был судим.

- В отношении северянина следственным отделом отдела полиции № 3 УМВД России по городу Мурманску возбуждено уголовное дело статье "Разбой". Максимальное наказание за совершенное преступление – лишение свободы до восьми лет. В отношении подозреваемого районным судом Мурманска избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, - пояснили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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