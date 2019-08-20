Города Мурманской области поборются за гранты на 5 миллиардов рублей

СЕГОДНЯ 09:03 2019-08-20T09:03:57+03:00

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Даешь комфортную городскую среду! Увильнуть от участия в национальных проектах и других возможностей получить дополнительные деньги из федерального бюджета у муниципалитетов теперь не получится. В правительстве Заполярья держат руку на пульсе.

- На данный момент организовано участие наших городов в общероссийском конкурсе проектов формирования комфортной городской среды. Напомню, что он проходит в рамках реализации федерального проекта и на гранты для него ежегодно выделяется пять миллиардов рублей. Безусловно, нам важно принимать участие в этом проекте, чтобы привлечь дополнительно федеральные деньги на проекты по комфортной городской среде, - отметила первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

На сегодняшний день все города, за исключением столицы Заполярья, которая не проходит по критериям конкурса, приняли постановления об участии в борьбе за гранты. В ближайшее время местным жителям предложат обсудить проекты предстоящего благоустройства, по результатам которых с учетом всех предложений будут сформированы конечные варианты – они-то и отправятся в Москву за финансированием.

ИСТОЧНИК KP.RU