2019-08-20T09:48:52+03:00
Общество

Мурманская область вошла в число регионов, где реже всего болеют аллергическим ринитом

Такими же счастливчиками оказались Ненецкий автономный округ, Архангельская область и Севастополь
Ника СВЕТЛОВА
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Северяне не так уж часто страдают аллергическим ринитом. В отличие от жителей южных регионов. Фото: shutterstockСеверяне не так уж часто страдают аллергическим ринитом. В отличие от жителей южных регионов. Фото: shutterstock
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Цвести все в Мурманске начинает поздно. Когда во многих других регионах уже яблони радуют своей пышностью, собирают букеты из тюльпанов и сирени, Заполярье только начинает раскачиваться и радовать глаз зеленой травой. Не это ли причина того, что северяне не так часто болеют аллергическим ринитом?

К такому результату пришли в Минздраве, где посчитали число пациентов с "сенной лихорадкой" по разным субъектам страны. Конечно, речь идет о людях, которым поставлен официальный диагноз.

- Наибольшая общая заболеваемость выявлена в кавказских регионах. В Чечне на сто тысяч населения приходится 785,9 больного, в Дагестане — 459,8, в Карачаево-Черкесии 431,5, - сообщает сайт News.ru.

А вот в Мурманской области число больных 32,5 на 100 тысяч жителей. Это один из лучших показателей в стране. Лучше только в Ненецком автономном округе — 6,8, Архангельской области — 11,3, Севастополе — 18,3 и Сахалинской области 29,8.

ИСТОЧНИК KP.RU

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