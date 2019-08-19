Многодетные семьи в Мурманской области вместо земли смогут получать денежные сертификаты

СЕГОДНЯ 16:56 2019-08-19T16:56:55+03:00

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О том, что северяне не очень довольны земельными участками, которые выделяет им государство для строительства дома для многодетных семей, говорилось уже не раз. Правда, услышали зов вопиющего в пустыне только в этом году.

- На данный момент практически сформирован альтернативный механизм оказания поддержки многодетным семьям. Напомню, что вместо земельных участков, которые сейчас предоставляются не оборудованными и по сути неприспособленными для дальнейшего использования, предлагается предоставлять денежный сертификат, с помощью которого можно будет улучшить свои жилищные условия, - отметила первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

Кроме того, в июне были приняты необходимые законы об индексации социальных выплат на 4% и продлении ежемесячной денежной выплаты при рождении первого ребенка до достижения им полутора лет женщинам, родившим в возрасте до 26 лет. Речь идет о 14 тысячах рублей. Также на региональном уровне приняты все необходимые нормативные акты, которые нужны для запуска социального такси. Два автобуса, поставка которых ожидается в конце августа и до 5 сентября, будут возить инвалидов к месту оказания услуг. Социальное такси полноценно заработает с октября.

ИСТОЧНИК KP.RU