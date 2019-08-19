Практически миллионный долг приставам за мурманчанку вернула ее сестра

СЕГОДНЯ 17:23 2019-08-19T17:47:57+03:00

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Судебные приставы Первомайского округа Мурманска давно пытаются взыскать с северянки 790 тысяч рублей долга. Но, как выяснилось, на связь она не выходит, дверь квартиры не открывает. Такие огромные деньги женщина явно не собиралась возвращать.

- В очередной раз придя домой к должнице, пристав обнаружил припаркованную рядом с домомToyota, принадлежащую мурманчанке, - сообщили в пресс-службе УФССП по Мурманской области. - Во время ареста автомобиля к сотруднику управления вдруг обратилась женщина. Она представилась сестрой хозяйки машины и пояснила, что та находится в отпуске. Когда заботливой сестре сообщили о том, что автомобиль родственницы будет принудительно изъят, она сразу же погасила весь долг.

В результате арест с автомобиля сняли. Становится понятно, что лишение имущества заставляет людей вспомнить об оплате своих долгов.

ИСТОЧНИК KP.RU