2019-08-19T16:03:58+03:00
Общество

Мурманск оказался тихим городом

Жители столицы Заполярья считают, что люди и машины здесь шумят в рамках разумного
Мария ПАШЕНКОВА
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Мурманчане вполне довольны тем, как ведут себя их соседи.Мурманчане вполне довольны тем, как ведут себя их соседи.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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Этим летом жители Мурманска жаловались на шум по ночам из-за ремонта дорог. В тех же Апатитах работы тоже велись в часы, когда все спят, но местные реагировали на это спокойнее. И, кажется, появилось исследование, которое объясняет, почему апатитчане терпели, а мурманчане не стали. Просто в облцентре привыкли к тишине.

Портал Domofond.ru составил рейтинг самых шумных и самых тихих городов России. Всего в нем 200 позиций. И столица Заполярья занимает в нем 91 место.

- Респондентам было предложено оценить утверждение «Я живу в тихом районе, шум на улице меня практически не беспокоит» по шкале от 1 до 10, где 1 означает «полностью не согласен», а 10 — «полностью согласен». Для каждого региона был рассчитан средний балл, который отражает степень удовлетворенности пользователей уровнем тишины. В исследовании приняли участие более 90 тысяч респондентов, - говорится в описании проекта.

Уровень шума в Мурманске северяне оценили в 6,6 балла. Это лучше, чем в прошлом году, когда показатель был 6,8. Для сравнения, самый тихий город России, по мнению жителей, Гурьевск в Калининградской области (8,4). Следом идут Ейск в Краснодарском крае (7,9), Михайловск Ставропольского края (7,8).

Самый шумный город - Орск Оренбургской области (5,8). Такой же результат показали Сергиев Посад, Копейск, Свободный, Астрахань, Волгоград, Щелково.

ИСТОЧНИК KP.RU

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