Мост через реку Тулому перекроют на два года

СЕГОДНЯ 15:24 2019-08-19T14:59:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Мосту через реку Тулома, который еще нередко называют кольским по названию города, где он находится, уже больше 65 лет. За это время его не ремонтировали ни разу, а предаварийным признали еще 15 лет назад. Но вот тот миг настал – реконструкция одной из достопримечательностей Мурманской области начнется уже в сентябре. Особенно внимательными нво время ремонта стоит быть автомобилистам.

- В связи с началом реконструкции моста с 10 сентября 2019 года закрывается движение всех видов транспортных средств. Проход пешеходов будет осуществляться по мосту до момента открытия специально построенного пешеходного моста. Объезд - по мосту через Кольский залив с использованием региональных и муниципальных автодорог, - сообщает Упрдор «Кола».

Ограничение движения будет действовать ни много ни мало - больше двух лет, до 5 ноября 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU