2019-08-19T14:59:16+03:00
Общество

Мост через реку Тулому перекроют на два года

Реконструкция объекта начнется 10 сентября
Маргарита ХОВАНСКАЯ
Поделиться:
Мост в Коле построили еще в 1952 году.Мост в Коле построили еще в 1952 году.Фото: Елена КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

Мосту через реку Тулома, который еще нередко называют кольским по названию города, где он находится, уже больше 65 лет. За это время его не ремонтировали ни разу, а предаварийным признали еще 15 лет назад. Но вот тот миг настал – реконструкция одной из достопримечательностей Мурманской области начнется уже в сентябре. Особенно внимательными нво время ремонта стоит быть автомобилистам.

- В связи с началом реконструкции моста с 10 сентября 2019 года закрывается движение всех видов транспортных средств. Проход пешеходов будет осуществляться по мосту до момента открытия специально построенного пешеходного моста. Объезд - по мосту через Кольский залив с использованием региональных и муниципальных автодорог, - сообщает Упрдор «Кола».

Ограничение движения будет действовать ни много ни мало - больше двух лет, до 5 ноября 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тело рыбака из Апатитов нашли на дне озера Верховское
Исследования подтвердили - под Мончегорском можно добывать платину
Практически миллионный долг приставам за мурманчанку вернула ее сестра
Многодетные семьи в Мурманской области вместо земли смогут получать денежные сертификаты
Мурманск оказался тихим городом
В Териберке горит тундра
Рыбаки Верхнетуломского водохранилища попали в беду из-за сломавшегося лодочного мотора
В Коле зайца и лису убили ради удовольствия и оставили вдоль дороги
В городах и поселках Мурманской области появится 33 детские площадки
Апатитчанин убил женщину, которая хотела свести счеты с жизнью
«Наша рыба» идет в Ковдор и Островной
В Апатитах велосипедист обстрелял компанию, выгуливавшую собаку без поводка и намордника
«Дворы как после бомбежки»: Андрей Чибис не доволен ремонтами дорог в Мурманской области
В Апатитах пьяный водитель «Иж» выехал на детскую площадку, уходя от столкновения с мотоциклом
«Пощады не будет!»: Лицензию «Севжилсервиса» в Мурманске аннулировали
В Верхнетуломском и Высоком охотоведы отстрелили медведей, выходивших в поселок
Мурманчанки отбили бельчонка от бездомных котов
Мужчина подшофе решил переплыть реку Пак и утонул
Ради больного раком мальчика педагоги Мурманской области отказались от букетов на Первое сентября