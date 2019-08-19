Мост через реку Тулому перекроют на два года
Мосту через реку Тулома, который еще нередко называют кольским по названию города, где он находится, уже больше 65 лет. За это время его не ремонтировали ни разу, а предаварийным признали еще 15 лет назад. Но вот тот миг настал – реконструкция одной из достопримечательностей Мурманской области начнется уже в сентябре. Особенно внимательными нво время ремонта стоит быть автомобилистам.
- В связи с началом реконструкции моста с 10 сентября 2019 года закрывается движение всех видов транспортных средств. Проход пешеходов будет осуществляться по мосту до момента открытия специально построенного пешеходного моста. Объезд - по мосту через Кольский залив с использованием региональных и муниципальных автодорог, - сообщает Упрдор «Кола».
Ограничение движения будет действовать ни много ни мало - больше двух лет, до 5 ноября 2021 года.
ИСТОЧНИК KP.RU