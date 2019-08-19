2019-08-19T14:23:35+03:00
Происшествия

Рыбаки Верхнетуломского водохранилища попали в беду из-за сломавшегося лодочного мотора

Из западни их вызволили спасатели
Наталья ЛОБАНОВА
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Рыбаков на берег доставили спасатели. Фото: Северо-Западный РПСОРыбаков на берег доставили спасатели. Фото: Северо-Западный РПСО
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Мурманский филиал Северо-Западного поисково-спасательного отряда МЧС России поспешно вызволял двух рыбаков, застрявших на берегу водохранилища.

Ранним утром 18 августа спасатели получили сигнал бедствия. В 08:50 поисковой группе поступила информация, что в районе губы Летней Верхнетуломского водохранилища срочно нужна помощь двум рыбакам, которые попали в безвыходное положение. Как говорится, уплыть-то они уплыли, а вот назад вернуться уже не смогли.

- Как мы выяснили, у 35-летнего и 32-летнего мужчин, решивших поудить рыбу на водохранилище, сломался лодочный мотор. Из-за этого рыбаки не могли вернуться к оставленной на берегу машине, - уточняет начальник пресс-службы МЧС по Мурманской области Алексей Баринов.

Поисково-спасательный отряд незамедлительно пришел им на помощь и доставил их к припаркованному у дороги автомобилю. Медицинская помощь рыбакам не понадобилась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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