В Коле зайца и лису убили ради удовольствия и оставили вдоль дороги

СЕГОДНЯ 14:17 2019-08-19T14:17:06+03:00

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Пока одни спасают попавших в беду диких животных, другие убивают их ради своей забавы. Страшные кадры с трупами лесных обитателей появились в Интернете в минувшее воскресенье, 18 августа.

- Шокирующие фотографии прислали из Колы. На них – убитые дикие животные, которых оставляют вдоль дороги. По словам одной из местных жительниц, она видела черную дорогую иномарку, из которой стреляли по лисице, номера дама не запомнила. Твари убивают беззащитных обитателей леса ради удовольствия, но почему сотрудники полиции бездействуют? Кто должен защищать зверушек от подобных вредителей? – сообщает Федеральный социальный проект поддержки населения «Жизнь ДД».

Также издание приплетает к этой вопиющей истории и медведя, которого в Верхнетуломском убили охотоведы. Вряд ли, инспекторы госохотнадзора причастны у гибели не представляющих никакой опасности для человека зверей.

ИСТОЧНИК KP.RU