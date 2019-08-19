В городах и поселках Мурманской области появится 33 детские площадки

СЕГОДНЯ 13:46 2019-08-19T13:26:12+03:00

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Не так давно в правительстве Мурманской области в рамках развития комфортной городской среды обещали установить 25 детских городков и площадок в заполярных городах. Оказалась, что работа в этом направлении идет опережающими темпами.

- Нам удалось увеличить количество детских городков и площадок, которые планируется установить до конца 2019 года. Напомню, что ранее мы собирались смонтировать 25 таких комплексов. На данный момент их число возросло до 33. Также стал шире охват муниципалитетов, то есть помимо городов площадки появятся и в других населенных пунктах, например, в Алакуртти, Умбе и поселке 27 километр, - рассказывает первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

Так, в четырех муниципалитетах уже окончен монтаж детских городков, а в восьми поселках и городах работы продолжаются. Что особенно важно, на этот проект удалось привлечь внебюджетные средства порядка 83 миллионов рублей. Собственно говоря, благодаря этому в планах и появились дополнительные восемь площадок.

ИСТОЧНИК KP.RU