Апатитчанин убил женщину, которая хотела свести счеты с жизнью

СЕГОДНЯ 13:02 2019-08-19T13:02:05+03:00

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В крещенский сочельник в одной из квартир Апатитов разыгралась настоящая кровавая драма. 32-летняя женщина-инвалид, пытавшаяся дважды покончить с собой на глазах у изумленных знакомых, никак не ожидала, что один из них поможет ей осуществить ее желание.

- Инцидент произошел утром 18 января в одном из домов по улице Дзержинского. Приютив у себя безработного, в роковой момент женщина не оказала ему никакого сопротивления, - рассказывают в следственном комитете по Мурманской области. – Как удалось выяснить, хозяйка была пьяна и дважды угрожала перерезать себе вены ножом. Разозлившись, мужчина отобрал у нее холодное оружие и сам нанес смертельные раны.

Женщина умерла на месте. Убийца, опомнившись, сбежал, прихватив с собой нож и одежду со следами крови. Но это ему не помогло. Сотрудники полиции поймали апатитчанина уже на следующий день. Преступник пытался доказать, что убийца – другой мужчина, ставший свидетелем трагичной ситуации, но затем он все-таки признал свою вину.

За умышленное причинение смерти другому человеку (статья 105 Уголовного кодекса РФ) суд отправил апатитчанина на восемь лет в колонию строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU