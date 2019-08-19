2019-08-19T11:18:44+03:00
Общество

«Дворы как после бомбежки»: Андрей Чибис не доволен ремонтами дорог в Мурманской области

В следующем году увеличат ресурсы на приведение в порядок не только магистралей, но и дворов в заполярных городах
Елена МОЛОДЦОВА
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Привести дороги в порядок надо к 1 сентября.Привести дороги в порядок надо к 1 сентября.Фото: Мария ЛЕНЦ
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До 1 сентября – дня икс, когда должны быть закончены все ремонты дорог в городах Кольского полуострова – осталось всего две недели. Вопрос в том, успеют ли подрядчики выполнить распоряжение врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

- За выходные я побывал сразу в нескольких муниципалитетах, в том числе проехался и по Мурманску. Однозначно порядка стало больше, правда, до идеала еще далеко, - отметил Андрей Владимирович на утренней «оперативке». – Меня беспокоит история с ремонтами дорог, которые начались поздно. Так, например, меня не устраивает, что ямы в Ковдоре залатают только к 1 сентября. Коллеги, я настоятельно прошу относиться к этому вопросы по-другому.

Не понравились главе региона и темпы ремонта мурманских дорожных артерий. В частности Андрея Чибиса возмутило, что подрядчики могут срезать асфальт и ничего не делать на этом участке две недели. Вопрос неправильной логистики поручено взять на контроль министерству транспорта Мурманской области.

- И еще один момент. Дворы в наших городах словно после бомбежки. Учтите, на будущий год ресурсы на приведение в порядок и дорог, и придомовых территорий должны быть увеличены. Предупреждаю заранее, чтобы все успели подготовиться и заблаговременно объявить торги, - подчеркнул Андрей Владимирович.

ИСТОЧНИК KP.RU

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