Мурманчанки отбили бельчонка от бездомных котов

СЕГОДНЯ 09:09 2019-08-19T08:55:31+03:00

За жизнь белки, едва не разорванной котами, волонтеры боролись всю ночь, но спасти зверька не удалось. Фото: "Группа волонтеров Лизы Титовой"

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Пока одни северяне радуются нашествию белок в городах и поселках, другие делают все, чтобы навредить хвостатым зверушкам. Целую спасательную операцию пришлось развернуть жителям улицы Шабалина в столице Заполярья, что выручить из беды маленького бельчонка.

- В одном из мурманских дворов, девушки отбили у бездомных котов белку. Мы отвезли крошку в ветклинику и попробовали ее спасти. Рентген показал в районе передних лап инородное круглое тело, похожее на пульку. Имеется так же круглая рана на коже в этом месте. Возможно, в бельчонка выстрелили, и от боли он упал и травмировался повторно уже от удара о землю – под вопросом повреждение позвоночника, - рассказывает руководитель «Группы волонтеров Лизы Титовой» Елизавета Титова, взявшая малыша под опеку.

Всю ночь раненному бельчонку кололи обезболивающие и антибиотики, но состояние продолжало ухудшаться. Крошка разгрызла себе лапу видимо от болевого шока, и дышала часто и тяжело. Несмотря на все старания мурманчанки, до утра белка не дожила.

ИСТОЧНИК KP.RU