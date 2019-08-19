Мурманчанки отбили бельчонка от бездомных котов
Пока одни северяне радуются нашествию белок в городах и поселках, другие делают все, чтобы навредить хвостатым зверушкам. Целую спасательную операцию пришлось развернуть жителям улицы Шабалина в столице Заполярья, что выручить из беды маленького бельчонка.
- В одном из мурманских дворов, девушки отбили у бездомных котов белку. Мы отвезли крошку в ветклинику и попробовали ее спасти. Рентген показал в районе передних лап инородное круглое тело, похожее на пульку. Имеется так же круглая рана на коже в этом месте. Возможно, в бельчонка выстрелили, и от боли он упал и травмировался повторно уже от удара о землю – под вопросом повреждение позвоночника, - рассказывает руководитель «Группы волонтеров Лизы Титовой» Елизавета Титова, взявшая малыша под опеку.
Всю ночь раненному бельчонку кололи обезболивающие и антибиотики, но состояние продолжало ухудшаться. Крошка разгрызла себе лапу видимо от болевого шока, и дышала часто и тяжело. Несмотря на все старания мурманчанки, до утра белка не дожила.
ИСТОЧНИК KP.RU