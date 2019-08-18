2019-08-18T15:03:41+03:00
Общество

На Кольском проспекте в Мурманске перекроют движение до декабря

Закрывать по 50 метров будут в течение 4 месяцев
Маргарита ХОВАНСКАЯ
Поделиться:
Ограничения коснутся трех километров самого большого проспекта в городе.Ограничения коснутся трех километров самого большого проспекта в городе.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Летняя ремонтная кампания с приходом осень обычно сходит на нет. Но в каждом городе существуют проблемные участки, с которыми справиться в течение летних месяцев достаточно сложно. Так, сейчас требует ремонта самый длинный проспект города Мурманска – Кольский. Точнее, обновление необходимо его разделительной полосе. В связи с этим северянам придется столкнуться с некоторыми неудобствами.

- В связи с проведением работ по капитальному ремонту разделительной полосы планируется ограничить движение всех видов транспорта участками по 50 метров по первой полосе от осевой линии проезжей части проспекта Кольского, - информирует пресс-служба администрации города Мурманска.

Перекрывать главную транспортную артерию столицы Заполярья будут не целиком. Тем не менее, ограничения коснуться достаточно большого участка проспекта – около трех километров. С 20.00 19 августа до 20.00 10 декабря будут закрывать участки от переулка Якорного до дома №228 по проспекту Кольскому в северном и южном направлениях.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ради больного раком мальчика педагоги Мурманской области отказались от букетов на Первое сентября
В мурманской Первомайке из-за аварии без света остались 10 жилых домов
Кто ходит в гости: в Оленегорске во время застолья женщину избили сковородой, а мужчину – ножом
Овчина премиум
Семиклассник из Мурманск сбил на мотоцикле собаку в деревне на Псковщине
В Баренцевом море пограничники спасли потерявшую ход моторную лодку
Нужна помощь в покупке козьего молока для лосенка Гриши из Полярных Зорь
От Кандалакши до Никеля: Зоозащитники отмечают День бездомных животных
МЕХА: теория цвета
В Мурманске 25-летнего водителя BMW нашли живым
В расписание автобусов до аэропорта «Мурманска» добавилось еще два рейса
Прокуратура нашла ответственных за то, что в Туапсе забыли мальчика из Верхнетуломского
Полиция Мурманска проверяет подростка, который неадекватно вел себя на улице
Жители Полярного не сообщили полиции об извращенце у детского сада
В Оленьей Губе эвакуировали жилой дом из-за коробки с надписью "Подожги меня"
Пропавшего почти три недели назад школьника из Кандалакши нашли в Подмосковье
Каракуль - в моде!
В полной темноте: В Мурманске пройдет благотворительная акция для бездомных животным
В загсе Мурманска временно не разводили северян
В Подмосковье полуторагодовалый мурманчанин утонул в канаве