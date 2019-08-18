На Кольском проспекте в Мурманске перекроют движение до декабря

СЕГОДНЯ 15:03 2019-08-18T15:03:41+03:00

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Летняя ремонтная кампания с приходом осень обычно сходит на нет. Но в каждом городе существуют проблемные участки, с которыми справиться в течение летних месяцев достаточно сложно. Так, сейчас требует ремонта самый длинный проспект города Мурманска – Кольский. Точнее, обновление необходимо его разделительной полосе. В связи с этим северянам придется столкнуться с некоторыми неудобствами.

- В связи с проведением работ по капитальному ремонту разделительной полосы планируется ограничить движение всех видов транспорта участками по 50 метров по первой полосе от осевой линии проезжей части проспекта Кольского, - информирует пресс-служба администрации города Мурманска.

Перекрывать главную транспортную артерию столицы Заполярья будут не целиком. Тем не менее, ограничения коснуться достаточно большого участка проспекта – около трех километров. С 20.00 19 августа до 20.00 10 декабря будут закрывать участки от переулка Якорного до дома №228 по проспекту Кольскому в северном и южном направлениях.

ИСТОЧНИК KP.RU