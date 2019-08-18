В мурманской Первомайке из-за аварии без света остались 10 жилых домов

СЕГОДНЯ 13:57 2019-08-18T13:59:06+03:00

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Воскресенье – это день, который во многих семьях посвящен домашним делам. Однако постирать, погладить и пропылесосить достаточно сложно без электричества. Именно с такой проблемой столкнулись сегодня жители Первомайского района столицы Заполярья. Утром 18 августа здесь произошло аварийное отключение.

- В 10.15 на пункт управления поступила информация от диспетчера АО «МОЭСК» об аварийном отключении электроснабжения по адресам: улица Радищева, 66, 68, 70, 72/6, 74/5, 76, 78; переулок Дальний, 7, 8, 9. Причиной аварийного отключения стал обрыв воздушной линии, - сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе города Мурманска «051».

Устраняли аварию специалисты Мурманской областной электросетевой компании. Уже через 1,5 часа, в 11.36 электроснабжение во всех домах, пострадавших во время аварии, было восстановлено, а все абоненты запитаны.

ИСТОЧНИК KP.RU