Кто ходит в гости: в Оленегорске во время застолья женщину избили сковородой, а мужчину – ножом

СЕГОДНЯ 12:33 2019-08-18T13:00:14+03:00

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Употребление алкоголя вредит здоровью. Во всех смыслах этого слова. Тяжким вредом закончилось застолье в Оленегорске, где подвыпивший гость напал на хозяина и еще одну гостью. Оружием для него стали подручные предметы – сковорода и нож.

- В квартире 42-летнего северянина, пока он ходил в магазин за спиртным, между гостями произошел конфликт. Злоумышленник несколько раз ударил сковородой по голове женщину 1975 года рождения и с ножом запрещал ей вызывать полицию. Вернувшийся хозяин квартиры начал заступаться за женщину, тогда дебошир не меньше 6 раз ударил его ножом в грудь и живот, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

После всего этого мужчина, выйдя на улицу, сам попросил случайного прохожего вызвать скорую помощь. 52-летний северянин, которого в скором времени задержали полицейские, вину свою отрицать не стал. Однако все эти обстоятельства вряд ли помогут ему смягчить наказание – сразу по двумя статьям уголовного кодекса ему грозит до 10 лет колонии. Сейчас северянин находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU