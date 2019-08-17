2019-08-17T16:41:55+03:00
Происшествия

Семиклассник из Мурманск сбил на мотоцикле собаку в деревне на Псковщине

«Железного коня» внуку купила бабушка
Варвара РУСЛАНОВА
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Деревня, улица, фонарь... мотоцикл и сбитая собака. Фото: www.iluki.ruДеревня, улица, фонарь... мотоцикл и сбитая собака. Фото: www.iluki.ru
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Необычное ДТП произошло вечером 16 августа в деревне Поречье в Псковской области, куда на лето приехал к бабушке 13-летний мурманчанин. Семиклассник решил скоротать вечер ездой на мотоцикле, а закончился такой досуг в больнице.

Авария произошла у дома №53 по улице Советской в Поречье, что в Великолукском районе Псковской области. За рулем мотоцикла «Рейс Альфа» был семиклассник из Мурманска. Юный водитель превысил скорость и не справился с управлением, когда перед ним на дорогу выскочила собака. Животное мотоциклист сбил, но и сам упал, сломав большеберцовую кость. Именно с таким диагнозом доставили в Великолукскую межрайонную больницу заполярного гонщика. Медики диагностировали закрытый перелом со смещением, оказали подростку помощь и отпустили домой. О судьбе сбитой собаки ничего не сообщается.

- Как стало известно, «железного коня» любимому внуку купила бабушка. Она же и разрешила мальчику покататься по деревне в тот вечер, - сообщает подробности портал iLuki.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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